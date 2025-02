Ilgiorno.it - Zaniolo chiude per sempre il capitolo Atalanta e ricomincia con la maglia della Fiorentina

Bergamo, 2 febbraio 2025 – È terminata dopo appena sei mesi l’avventura a Bergamo di Nicolò. L’attaccante ligure classe 1999 da stamattina è a Firenze, pronto per iniziare la sua nuova esperienza in, il club dove ha svolto la trafila nel settore giovanile prima di andare in B all’Entella a 17 anni e poi all’Inter. L’a luglio lo aveva preso in prestito con diritto di riscatto (a 16 milioni) dal Galatasaray, con un’operazione a basso costo e a basso rischio, per rilanciarlo e avere un altro potenziale top player in un stellare attacco. Gasperini lo aveva definito “una scommessa”. Curriculum Sicuramente non vinta dalla Dea, dato il suo epilogo anticipato. Curiosamente entrambi gli acquisti di luglio, il difensore britannico Ben Godfrey, prestato all’Ipswich, e ora, hanno chiuso anticipatamente la loro esperienza atalantina in questa sessione invernale di mercato.