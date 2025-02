Calciomercato.it - Zaniolo alla Fiorentina, semaforo verde: i dettagli | CM.IT

Il centrocampista lascia l’Atalanta ed è pronto a vestire la maglia viola e mettersi a disposizione di PdinoSi è sbloccata la trattativa per il trasferimento di Nicolò. Il calciatore lascerà l’Atalanta dopo sei mesi e si metterà a disposizione di Raffaele Pdino.: iCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itCome raccolto da Calciomercato.it, sono stati risolti irelativi alle presenze per far scattare l’obbligo di riscatto, fissato a quindici milioni di euro. Un obbligo che diventerà effettivo secollezionerà il 60% di presenze da almeno trenta minuti.#–#: risolta la questione col #Galatasaray relativa al numero di presenze (60% da almeno 30 minuti) da raggiungere per far scattare l’obbligo di riscatto, fissato a quota 15 mln € @calciomercatoit #calciomercato https://t.