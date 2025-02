Inter-news.it - Zalewski subito ufficiale, presente in Milan-Inter! Gimenez no

Tutto fatto: Nicolaè stato ufficialmente annunciato dall’e sarà a disposizione di Simone Inzaghi per il derbyin programma domani alle 18 a San Siro. Il giocatore, arrivato in prestito dalla Roma, è stato tesserato in tempo utile per essere convocato nella stracittadina. Non può dire Sergio Conceicao per quanto riguarda Santiago.NUOVO RINFORZO – L’ha accelerato le pratiche burocratiche per completare l’operazione entro la mezzanotte, scadenza necessaria per permettere a Nicoladi far parte della lista dei convocati per il big match contro i rossoneri. Missione compiuta: il laterale polacco è ora ufficialmente un giocatore dell’e potrebbe esordire già nel derby. Anche se partirà dalla panchina. L’arrivo dirappresenta un rinforzo importante per l’, che ha dovuto sostituire Tajon Buchanan, ceduto al Villarreal.