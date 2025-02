Inter-news.it - Zalewski saluta Roma: «Comunque vada a finire, grazie di tutto!»

Dopo l’ufficialità del suo trasferimento all’Inter, Nicolaha voluto dedicare un messaggio speciale ai tifosi dellae al club che lo ha cresciuto. Un post breve, ma intenso, pubblicato sui social perre la squadra giallorossa, almeno fino a fine stagione.IL SALUTO – Nicolatrasferitosi all’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del club nerazzurro, hato così la: «Ciao. Dalla prima volta che ho messo la tua maglia addosso sono passati 14 anni, una vita intera.di».è cresciuto nel settore giovanile della, entrando a far parte del club all’età di soli 8 anni. Con il tempo, ha scalato tutte le categorie fino a esordire in prima squadra nella stagione 2020-21, sotto la guida di Paulo Fonseca.