Sololaroma.it - Zalewski saluta la Roma: “È passata una vita intera, grazie di tutto”

Leggi su Sololaroma.it

E mentre la sessione di calciomercato si appresta alle ultime ore di concitamento, le squadre iniziano a chiudere gli ultimi colpi, sia in entrata che in uscita. Lasi sta muovendo in fretta per provare a portare ulteriori rinforzi a Claudio Ranieri. Nel frattempo però sta lavorando anche per le ultime uscite, tra cui quella di Nicolaconcretizzatasi già nella tarda serata di ieri sera 1 febbraio. Il calciatore è infatti arrivato a Milano in serata, e con una vera e propria corsa contro il tempo, la dirigenza dell’Inter ha provato a tesserarlo per averlo a disposizione già per il derby, con esito positivo. L’affare si è dunque concluso con un prestito oneroso a 600.000 euro, che ha obbligatoa firmare il rinnovo di contratto con la, con un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.