Inter-news.it - Zalewski: «Due giorni emozionanti all’Inter! Non mollerò mai un centimetro»

ha esordito con la maglia dell’Inter, in un’intervista su Inter TV ha commentato la partita con grande soddisfazione e orgoglio per l’assist.GARA DI ESORDIO – Nicolaha parlato così dopo la partita di esordio con la maglia dell’Inter: «Ci sono tante emozioni in queste due, ieri abbiamo cercato di fare tutto in tempo per mezzanotte per riuscire ad essere disponibile oggi. Ci siamo riusciti, per fortuna è servito a qualcosa. Ringrazio della fiducia l’Inter e il mister che mi ha fortemente voluto. Sono qui per questo, io cerco sempre di aiutare la squadra così come ho cercato di farlo a Roma e cercherò di farlo anche qui. Nonun. Darmian oggi mi ha tranquillizzato dicendomi: “è la più classica delle partite di esordio con assist o gol”. Con Zielinski mi sono sentito spesso, penso che abbia dato una grande mano anche lui a questo trasferimento.