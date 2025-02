Inter-news.it - Zalewski all’Inter per due motivi. Operazione intelligente!

Leggi su Inter-news.it

Nicolaè stato ufficializzato come nuovo giocatore dell’Inter. L’esterno ha preso posto ad Appiano Gentile per duedella dirigenza.ACQUISTO – Nicolaha salutato poco fa Roma e la sua vecchia squadra, adesso è un nuovo giocatore dell’Inter. La dirigenza ha acquistato il calciatore di Tivoli con un prestito con diritto di riscatto per una cifra che va dai 6 ai 7 milioni di euro. L’esterno avrà sei mesi per convincere Simone Inzaghi a tenerlo anche in vista delle prossime stagioni. Considerando la sua situazione a Roma ha tutto da guadagnare e poco da perdere in questo momento.e la sua caratteristica principale per l’InterCORRETTA –è stato acquistato principalmente per sostituire Tajon Buchanan finito al Villarreal.