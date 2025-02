Calciomercato.it - Zalewski all’Inter, ora è UFFICIALE: in panchina nel derby

Il polacco arriva dalla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto: si cerca di sbrigare le pratiche burocratiche per la stracittadinaAGGIORNAMENTO ORE 23.32 –è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha annunciato il suo arrivo dalla Roma: l’esterno polacco potrà dunque essere convocato per ile si accomoderà in.Nicolasta per diventare ancora ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’esterno polacco va a prendere il posto di Buchanan che si è trasferito al Villarreal per una cifra complessiva di 14 milioni di euro.a Milano, corsa per il tesseramento: l’Inter lo vuole per il– Calciomercato.itInzaghi è stato quindi accontentato con un calciatore che piace molto anche per la sua duttilità.è arrivato questa sera a Milano ed ora l’Inter sta cercando di tesserarlo in tempo per poterlo convocare già domani per ilcontro il Milan.