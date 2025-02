Juventusnews24.com - Yildiz MVP di gennaio: il numero 10 bianconero premiato allo Stadium prima del fischio d’inizio di Juve Empoli – VIDEO

Kenan Yildiz è l'MVP della Juventus per il mese di gennaio: il numero 10 bianconero premiato allo Stadium prima del fischio d'inizio di Juve Empoli, il match dell'Allianz Stadium valido per la 23ª giornata della Serie A 2024-2025. Il gioiello turco è stato votato dai tifosi come MVP del mese appena concluso. Il numero 10 della Juventus guiderà i bianconeri contro l'Empoli, a caccia del ritorno alla vittoria dopo i due ko contro Napoli e Benfica.