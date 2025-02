Juventusnews24.com - Yildiz infiamma l’Allianz Stadium: veronica per avviare l’azione del gol del 2-1. La super giocata del numero 10 fa impazzire i tifosi – VIDEO

di Redazione JuventusNews24lodel10 bianconero in occasione della seconda rete della Juventus –La Juventus ha ribaltato il risultato di Juve Empoli, il match delvalido per la 23ª giornata della Serie A 2024-2025. Il gol del 2-1, segnato sempre da Kolo Muani, parte da una grandedidel10 per spezzare il raddoppio dei giocatori dell'Empoli.Le double de Kolo Muani en l'espace de 2 minutes c'est un grand malade pic.twitter.com/AHNJm53GJv— ???????? ?? (@LaMelooow) February 2, 2025Poi il passaggio per Weah che porta al tiro dell'americano ed alla deviazione decisiva di Kolo Muani. Parte tutto dalladi.