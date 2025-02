Juventusnews24.com - Yildiz illumina Juve Empoli con la rouleta, Thiago Motta non ha dubbi: «Fatto da lui è normale, è un grandissimo talento. Sulla sostituzione…»

Giocate di incredibile classe di Kenan Yildiz nella vittoria della Juve contro l'Empoli: mister Thiago Motta ha parlato così del bianconero a DAZN.

PAROLE DI MOTTA – «Questo da lui è normale, è uno di grandissimo talento. Ma ci sono tante cose che fa che mi piacciono di più e lo sa. Ha fatto un'ottima partita, magari non meritava di uscire in quel momento perchè stava bene. Ma siamo anche tanti, si fanno scelte per il bene della squadra. Dal primo giorno si mette a disposizione, ha giocato ovunque convinto di poter fare bene. E' molto giovane, un 2005 e abbiamo grande fiducia nel suo gioco».