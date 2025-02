Game-experience.it - Xbox Game Pass, i giochi che verranno rimossi a metà Febbraio 2025

Con il costante aggiornamento del catalogo di, è lecito vedere alcunilasciare il servizio per far spazio a nuove aggiunte. Proprio per questo motivo segnaliamo che la giornata del 15segnerà l’uscita di sette titoli dal servizio in abbonamento di Microsoft, tra i quali troviamo alcune esperienze di grande valore per i giocatori.Dopo aver scoperto la prima ondata didi, scopriamo qui sotto i titoli chemese:A Little to the Left (PC e)Bloodstained: Ritual of the Night (PC e)EA Sports UFC 3 ()Return to Grace (PC e)Tales of Arise (PC e)Indivisible (PC e)Merge & Blade (PC e)L’elenco di cui sopra include di conseguenza l’acclamato Tales of Arise, un JRPG che ha conquistato critica e pubblico grazie alla sua trama avvincente e al suo sistema di combattimento dinamico.