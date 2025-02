Game-experience.it - Xbox è la Netflix dei videogiochi mentre PlayStation è HBO, secondo un ex-dirigente di Sony

L’industria videoludica è in costante evoluzione e,Adam Boyes, ex vicepresidente di, le tre grandi aziende del gaming stanno adottando strategie sempre più distinte. In una recente intervista, ha spiegato chesta diventando ladei, con un modello basato sul Game Pass e la diffusione dei suoi titoli su più piattaforme., invece, mantiene il suo focus su esclusive di alta qualità e produzioni cinematografiche, proprio come HBO. Ed infine troviamo Nintendo, con i suoi brand storici e il forte legame con il pubblico di tutte le età, cosa che la rendel’exdila Disney del mondo dei.Boyes ha elogiato Microsoft per aver adottato una strategia più flessibile e aperta, affermando che non ci sono “vittime” in questa nuova era multipiattaforma.