WWE | Vola sui social la clip della spear di Bron Breakker ai danni di Ishowspeed

La Royal Rumble 2025 è passata agli archivi con Jey Uso (non senza grande sorpresa) e Charlotte Flair che hanno staccato il biglietto per WrestleMania 41 dove avranno la loro title shot. Ma il momento che sta ottenendo il più grande numero di visualizzazioni suiè un’altro, ossia quellorifilata daaidi.Grandi numeri suiIeri notte, Triple H ha inserito a sorpresa nella Rissa Reale, youtuber molto conosciuto a livello mondiale. Proprio lui è stato protagonista del segmento che sta ottenendo il più alto numero di visualizzazioni sui. A un certo puntoRissa Reale, infatti,lo ha colpito con unadevastante. La relativaha ottenuto quasi 50 milioni in 12 ore diventando il segmento più visto di tutto l’evento.