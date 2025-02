Zonawrestling.net - WWE: Trish Stratus torna sul ring in versione vintage e fa un’ottima figura alla Rumble

Leggi su Zonawrestling.net

ha fatto il suo ritorno ieri sera sulin occasione del PLE Royalcome parte dell’ottava edizione del Women’s Royalmatch. Anche se lanon si è assicurata un match per il titolo a WrestleMania 41, l’Hall of Famer ha dimostrato di essere ancora in grado di offrire “faction” nello squared circle. Parlando condopo l’incontro, Byron Saxton ha alluso al fatto che il suo abbigliamento grigio e rosa poteva essere un cenno a quello di debutto a Sunday Night Heat nel 2000, ricevendo conferma. Le sue parole“Buon occhio! Mi sono sentita come se stessimo dando il via al 25° anniversario della mia carriera. Per me è una cosa enorme. Sono onorata dire e di continuare a farlo. Immergendomi nel panorama attuale, ho pensato che fosse un modo carino perre in questo momento.