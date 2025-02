Zonawrestling.net - WWE: Tra emozioni e caos, Nikki Bella pianifica il suo prossimo capitolo in WWE

ha già in mente future avversarie dopo il suo ritorno in WWE durante la Royal Rumble.La WWE Hall of Famer è stata l’ultima partecipante ad entrare, dopo altre partecipazioni a sorpresa come Jordynne Grace e Trish Stratus. Anche se non ha vinto l’incontro,ha dimostrato di non aver perso lo smalto dalla sua ultima apparizione alla Rumble nel 2022.La veterana è stata intervistata nel backstage da Jackie Redmond dopo il match. Quando le è stato chiesto come si fosse sentita vedendo il pubblico esplodere di gioia per il suo ritorno,ha risposto che ha dovuto fare molta attenzione a non lasciarsi sopraffare dall’emozione:“Oh mio Dio, è incredibile. Il pubblico ti riporta immediatamente a essere te stessa sul ring. Devo stare attenta perché tendo sempre a entrare nella modalità ultimate heel, il mio ambiente ideale.