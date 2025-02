Zonawrestling.net - WWE: Possibile, a breve, la chiamata nel main roster per Roxanne Perez dopo la performance nel Royal Rumble match

Leggi su Zonawrestling.net

Nelfemminile, vinto dalla rientrante Charlotte Flair, non è affatto passata inosservata la splendidadi. The Prodigy, risultata essere la runner-up del, ha ben figurato nel corso della sua apparizione nella Rissa Reale, generando diverse voci sul suo futuro che stanno trovando sempre più conferme attraverso le fonti interne nello spogliatoio. L’ex NXT Women’s Champion, oltre al feud con Giulia, ha già avuto diversi confronti con Bayley il ché lasciava presagire un futuro arrivo nella scorsa notte, però, il processo potrebbe subire un’interessante accelerata. Stando a quanto riportato da Sean Ross Sapp di Fightful, la WWE stava già attenzionando ladall’inizio di gennaio con l’intento di portarla nel, infatti una fonte ha dichiarato come si trattasse solamente di “una questione di tempo“.