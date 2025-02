Zonawrestling.net - WWE: Penta sarebbe stato eliminato molto prima nel Royal Rumble match?

La2025 è stata lain carriera per il veterano luchador, nonché nuovo acquisto di Raw,dopo una grande carriera in realtà come la AAA, Lucha Underground, Impact Wrestling e All Elite Wrestling, finalmente ha coronato il suo sogno di arrivare in WWE e ha partecipato al.Il messicano è entrato con il numero 2 trovandosi davanti ad un altro messicano, leggenda della WWE e della lucha libre, ovvero Rey Mysterio, entrato con il numero 1.I due hanno fatto vedere un antipasto di dream, ma una sequenza è risultata un po’ controversa.Il momento fatidicoAd un certo punto in seguito di un hurricanrana finita sull’apron, i piedi diper pochissimi decimi di secondo sembrano toccare entrambi il pavimento.