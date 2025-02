Zonawrestling.net - WWE: La reazione di Drew McIntyre la scorsa notte sarebbe dovuta a del malcontento verso la federazione

stava vivendo un buon periodo in WWE: sebbene non fosse nel giro titolato, il wrestler scozzese ha avuto un feud di primo livello con CM Punk, ma laqualcosa è andato storto. Secondo diversi report, infatti,avrebbe reagito molto male alla sua eliminazione dal Royal Rumble match e avrebbe lasciato l’arena in maniera molto “drammatica”. Stando a quanto riportato dal Daily Mail UK,stato inserito in un match contro Damian Priest a WrestleMania 41, considerato un match “buono a nulla” dagli insiders. Sempre secondo il report, il wrestler credeva di meritare di meglio visto il 2024 di alto livello da lui avuto, volendo evitare lo scontro con l’ex World Heavyweight Champion. Già in settimana,aveva pubblicato diversi post “polemici” nei confronti della WWE, colpevole di trattarlo come una ruota di scorta.