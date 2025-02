Zonawrestling.net - WWE: John Cena vuole il titolo numero 17, è il primo nome ufficiale per Elimination Chamber

L’ultimo ballo diè iniziato questa notte con l’ultima Royal Rumble della carriera. La sconfitta è stata un duro colpo per le ambizioni diche ha accarezzato il sogno di vincere ancora una volta la rissa reale e andare nel Main Event di WrestleMania.è stato ad un passo dalla vittoria, ma nel duello finale ha perso contro Jey Uso con il quale si è prontamente congratulato nonostante la delusione del momento. Adesso perè tempo di guardare subito al futuro, c’è un’ultima WrestleMania da disputare, almeno nelle intenzioni, e ancora una cartuccia da sparare per poter essere nel main event di Las Vegas.Ultima WrestleMania in arrivoè apparso dopo lo show in conferenza stampa e ha deciso di non rispondere alle domande, facendo però una lunga dichiarazione.