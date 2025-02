Zonawrestling.net - WWE: Il ritorno di AJ Styles alla Royal Rumble, la reazione all’eliminazione da parte di Logan Paul

Leggi su Zonawrestling.net

AJè entusiasta di scoprire cosa c’è in serbo per lui in WWE dopo il suo.Il “Phenomenal One” ha quasi ricreato il momento del suo debutto in WWE del 2016 durante lo show della scorsa notte. Tornato da un infortunio subito lo scorso ottobre,ha dimostrato di non essere affatto arrugginito sul ring.L’ex World Champion è stato intervistato da Cathy Kelley dopo lo show. Quando gli è stato chiesto del suoha fatto notare di aver indossato quasi lo stesso outfit del suo debutto in WWE e ha detto che ladei fan è ciò che lo spinge a continuare: “Hai notato che ho indossato la stessa ring gear, vero? Più o meno gli stessi colori, tutto praticamente uguale. Wow, quasi la stessa esperienza con i fan. Il WWE Universe. Sai, è passato un po’ di tempo perché sono stato infortunato e ora sono tornato.