Zonawrestling.net - WWE: I fan sembrano non aver gradito la vittoria della Rumble di Charlotte Flair

Leggi su Zonawrestling.net

La rientranteha trionfato nel RoyalMatch femminile guadagnandosi così un posto a WrestleMania 41. “The Queen”, entrata con il numero 27, ha portato a casa laeliminando nelle fasi finali prima Nia Jax e poi Roxanne Perez. Ebbene, pare che ai fan (o parte di essi) non sia andata giù la sua.La reazione dei fanSembra proprio che ai fan WWE, o comunque ad una buona fetta di essi, lada parte dinon sia piaciuta. La clip del suo trionfo pubblicato dalla WWE sul proprio canale YouTube ha ottenuto, al momento, 5.513 “like” a fronte di ben 16.447 “dislike”. Insomma ladi The Queen è stata accolta in modo tiepido, se così possiamo dire. Sta di fatto cheha staccato il biglietto per WM 41 dove affronterà, a sua scelta, una tra Rhea Ripley, Tiffany Stratton oppure Giulia, salvo cambi di titolo da qua allo Showcase Of Immortals.