WWE: Charlotte Flair indecisa, quale campionessa affronterà a WrestleMania 41?

La Royal Rumble 2025 è stata uno spettacolo incredibile. La serata si è aperta conche ha superato altre 29 avversarie, conquistando la sua seconda vittoria in carriera alla Royal Rumble e assicurandosi un posto nel Main Event di41.ha aperto la conferenza stampa dopo il PLE, dichiarando di non aver ancora sceltotitolo sfidare. Del resto, in WWE ha diverse opzioni, tra cui il titolo femminile di NXT, attualmente detenuto da Giulia.cc: @tiffstrattonwwe, @RheaRipleyWWE pic.twitter.com/PghSt8swer— WWE (@WWE) February 2, 2025 Molti fan vorrebbero vedere da tempo un match tra Tiffany Stratton e, maha anche una storia passata con Rhea Ripley. Anche lafemminile di NXT, Giulia, rappresenta un’avversaria molto forte per “The Queen”.