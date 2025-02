Zonawrestling.net - WWE: Alexa Bliss torna alla Royal Rumble, ma il suo rientro esclude qualcun altro

è ufficialmenteta in WWE, ma il suo ritornonon è stato solo una sorpresa per i fan, ha colto di sorpresa anche molte persone nel backstage. Secondo Fightful Select, la partecipazione diè stata una decisione presa all’ultimo minuto, tanto che persino le altre star della WWE non erano a conoscenza del suo ritorno fino al giorno dell’evento. Non era presente alle prove di venerdì e, all’inizio di sabato, si credeva che un’altra persona avrebbe preso il suo posto.Quell’altra persona era Shotzi, inizialmente prevista nei piani per il match della. Dopo un lungo periodo lontana dai programmi WWE a causa di un infortunio al ginocchio, Shotzi era recentementeta in NXT, ladoveva segnare il suo ritorno ufficiale nel main roster, ma quei piani sono stati improvvisamente cancellati all’ultimo minuto a favore di