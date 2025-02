Oasport.it - WTA Singapore 2025: Elise Mertens conquista il titolo battendo Ann Li in finale

il nonoin carriera. La belga batte con il punteggio di 6-1 6-4 l’americana Ann Li e riesce a trovare, alla secondadell’anno, una gioia che la porta al 31° posto del ranking WTA in un’ora e 21 minuti. Successo netto anche nel suo complesso, dato che la vincitrice ha perso soltanto un set in tutto il torneo.Primo set praticamente senza storia, quello che si vede in unache ha anche un po’ di fortuna: fuori piove, e anche forte, ma qui si è indoor e di problemi non ce ne sono. Come non ne ha, padrona di ogni zona del campo nel parziale d’apertura, che domina in maniera davvero per lei semplice. Nei primi giochi non c’è praticamente storia: alla belga tutto riesce fino al 5-1, poi arriva un game un po’ più lottato, ma che certifica il 6-1 in poco più di 20 minuti.