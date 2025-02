Oasport.it - WTA Linz 2025: Alexandrova batte Yastremska e conquista il suo quinto titolo

Ekaterinaè la nuova regina del WTA di. La russa torna a vincere nel massimo circuito (ultimo successo a ‘s-Hertogenbosch nel giugno 2023),ndo il suoin carriera. In finale la numero 30 del mondo ha sconfitto in tre set l’ucraina Dayanain tre set con il punteggio di 6-2 3-6 7-5 dopo oltre due ore di gioco.Una finale combattuta conche può recriminare per aver sprecato un break di vantaggio nel terzo set e soprattutto per gli otto doppi falli. Problemi al servizio anche per, che ha sofferto moltissimo con la seconda, vincendo solo il 33% con questo colpo.Partenza lanciata dinel primo set, con la russa che trova il break nel quarto gioco e allunga fino al 4-1. La russa domina e non concede nulla all’avversaria, andando a strappare il servizio nuovamente all’ucraina nell’ottavo gioco.