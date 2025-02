Robadadonne.it - WomenInMaleFields: il trend che sfida gli stereotipi di genere

Uno dei modi più efficaci per sovvertire glie i ruoli diconsiste nel contravvenire alle regole – palesi o latenti – che essi impongono da tempo immemore alle donne.Uno di questi è, senza dubbio, popolare i settori tradizionalmente considerati maschili, o, anche, comportarsi come si comporterebbero gli uomini (o, perlomeno, esorcizzare i loro atteggiamenti “scherzandoci su”). È quello che sta accadendo contramutatosi velocemente in una sorta di movimento socio-culturale che ribalta glidie cambia la prospettiva di numerosissime frasi largamente enunciate da partner, amici, colleghi, datori di lavoro e parenti.Vediamo di che cosa si tratta nello specifico, quali sono le sue caratteristiche e quali i suoi effetti. Vi raccomandiamo.