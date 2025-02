Chiccheinformatiche.com - Whatsapp, è rivoluzione con la terza spunta blu: a cosa servirà? La spiegazione

Leggi su Chiccheinformatiche.com

è pronta a introdurre un’importante novità nel suo sistema di notifiche: lablu. Attualmente in fase di test per gli utenti della versione beta, questa funzione punta a migliorare la sicurezza e la consapevolezza nelle conversazioni.Il significato delle spunte sue cos’è labluIl sistema delle spunte ha sempre aiutato gli utenti a capire lo stato dei propri messaggi:Unagrigia indica che il messaggio è stato inviato con successo.Due spunte grigie segnalano che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario.Due spunte blu confermano che il messaggio è stato letto.L’introduzione dellablu rappresenta un’evoluzione significativa: essa apparirà quando un utente effettua uno screenshot della conversazione. Questo consentirà al mittente di essere immediatamente avvisato, riducendo il rischio di acquisizioni non autorizzate.