Web Sofì e Luì si sposano a settembre | l’annuncio via social

Luigi Calagna e Sofia Scalia, ovvero Luì edei "Me Contro Te", la coppia di Youtuber amatissima dai bambini, suiannunciano le nozze a2025. Tripudio dei fan che da tempo aspettavano il matrimonio dei loro beniamini. I due dal 2020 oltre alla popolarità su YouTube hanno realizzato anche quattro film e una serie televisiva. Tra i titoli troviamo: Me contro te – Persi nel tempo e Me contro te – Missione giungla, Me contro te – Operazione Spie. Entrambi di Palermo Calagna è del 1992, Scalia del 1996, già nelscorso avevano lasciato intendere che avevano maturato l'idea di sposarsi, oggisrotolando un cartellone scritto con i pennarelli 'Ci sposiamo!e Luì2025', lei in abito bianco corto, lui in giacca scura in bermuda hawaiana.