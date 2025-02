Juventusnews24.com - Weah a Dazn: «Abbiamo giocato con forza mentale, dobbiamo fare anche di più. Fare il terzino? Ecco perchè mi piace»

di Redazione JuventusNews24, esterno della Juve, ha parlato così ai microfoni didopo il match di Serie A contro l’EmpoliTimothyha parlato nel post-partita di Juve Empoli, sfida di Serie A, ai microfoni di.RUOLO – «Oggi è stata una bella partita, l’importante è aiutare la squadra. Ma la vittoria è più importante e sono felice».RABBIA PER LA RIMONTA – «fatto un grande lavoro, non era facile questa partita. Devi giocare con lae lofatto. Sono felice,continuare concentrati per la prossima partita».PUNTO DI SVOLTA – «Stare insieme è importante, giocare insieme, lavorare insieme.continuare a farlo insieme in campo per la prossima partita.di più, ma questa partita oggi è già positiva per noi».