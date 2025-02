Sport.quotidiano.net - Volley serie B maschile. Forlì, tutto facile al Ginnasio: è a +7 sulla zona a rischio

Sessantaquattro minuti: tanto è bastato alla Querzoli per schiacciare ilGame Falconara 3-0 (25-17, 25-16, 25-14) e mettere altro fieno in cascina (+7rossa). Passeggiata di salute per, che stravince su tutta la linea: riceve benone (74% di positive), è performante in attacco (49% e Bigarelli top scorer con 17 palloni messi a terra) e gigantesca a muro (17 punti, di cui 8 della premiata ditta Soglia-Pirini). Prima del match è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Simonetta Avalle – la "signora del" –, iconica allenatrice che guidò Roma alla conquista della Coppa Cev, mancata in settimana. Avvio spavaldo della Querzoli: 4-1 e 8-4, con una bomba dai 9 metri di Camerani (nella foto).non lascia cadere neanche uno spillo nella propria metà campo e schizza via con un filo di gas: 17-11.