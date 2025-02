Oasport.it - Volley, Perugia torna alla vittoria. Trento e Civitanova rispondono in Superlega, Piacenza e Verona ko

Oggi si sono giocate sei partite valide per la 18ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile.tadopo aver infilato quattro sconfitte consecutive tra, Coppa Italia e Champions League. I Campioni d’Italia hanno regolato Taranto per 3-0 di fronte al proprio pubblico, trascinati dall’opposto Wassim Ben Tara (13 punti) e dallo schiacciatore Yuki Ishikawa (14) sotto la regia di Simone Giannelli, mentre ai pugliesi non sono bastati Fabrizio Gironi (11) e Tim Held (12).si conferma così al comando della classifica generale con due punti di vantaggio su(ma i dolomitici hanno disputato un incontro in meno), che ha dettato legge sul campo diper 3-0 sotto la guida dei martelli Alessandro Michieletto (13 punti) e Daniele Lavia (12) e del centrale Flavio Gualberto (12, 3 muri).