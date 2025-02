Volley femminile Serie A1 | Vallefoglia ferma Scandicci lotta aperta per il secondo posto

Leggi su Sportface.it

battein tre set, Conegliano ha la meglio su Pinerolo, Cuneo piega Perugia e Roma vince contro Firenze. Sono questi i risultati delle partite odierne valide per l’ottava giornata di ritorno del campionato diA1 2024/2025. La classifica viene rivoluzionata ai piani alti, con la vittoria della Savino del Bene che mischia le carte in tavola. Conegliano rimane in testa, ancora imbattuta e a pieni punti, mentre la seconda posizione è occupata da Milano. La Veroha infatti ottenuto la vittoria nella giornata di ieri, mettendo a punto un sorpasso che risulta ora essere definitivo. Le milanesi sono a quota 49 punti, uno in più di. La Savino del Bene si deve guardare le spalle: Novara in quarta posizione con 45 punti.Savino Del Bene, vincendo per 3-0.