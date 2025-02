Oasport.it - Volley femminile, Conegliano ipoteca la regular season. Scandicci crolla in casa, si infiamma la lotta salvezza

Oggi pomeriggio si sono disputate quattro partite valide per la ventunesima giornata della Serie A1 diha travolto Pinerolo a domicilio con un secco 3-0 e ha così prolungato la propria imbattibilità stagionale, conquistando il ventunesimo successo in campionato e rafforzando ulteriormente il primo posto in classifica. Le Campionesse d’Italia hanno infatti 13 punti di vantaggio su Milano e hannoto la, visto che al termine della stagione regolare mancano cinque partite.L’opposto Isabelle Haak ha messo a segno 12 punti, in luce anche il martello Gabi (12), da annotare le nove marcature della centrale Cristina Chirichella affiancata in reparto da Sarah Fahr (8). Le Pantere hanno allungato in testa alla graduatoria perchéè clamorosamenteta tra le mura amiche, annichilita da Vallefoglia con un secco 3-0: Erblira Bici (15 punti) e Simone Lee (14) hanno sorpreso Ekaterina Antropova (9) e compagne, compiendo un decisivo scatto in ottica playoff.