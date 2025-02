.com - Volley femminile B1 / 1° del girone di ritorno, Jesi e Clementina sconfitte

Il sestetto di Sabbatini perde in casa del Teodora Ravenna, quello di Moretti davanti al pubblico amico contro il Riccione. Gli obiettivi di classifica si complicanoVALLESINA 2 febbario 2025 – Prima deldiamara per le due formazioni didella Vallesina serie B1.Entrambe, la Pieralisia Ravenna e la2020 in casa contro Riccione, vedono allontanarsi i propri obiettivi in classifica generale. Il campionato è ancora lungo ma serve un cambio di passo importante e decisivo. CLASSIFICA – Bologna* 34; Vicenza 31; Cortina Express, Riccione 26; Giorgione Treviso, Cesena* 24; Arena, Teodora Ravenna 23; Banca Annia Aduna* 22; Pieralisi21; Life Forlì 12;2020 9; Vergati Padova* 7; Futura Teramo 6*una partita in menoRicordiamo che le prime tre accederanno ai play off, le ultime quattro retrocederanno.