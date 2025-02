Sport.quotidiano.net - Volley donne serie B1. Olimpia Teodora, missione compiuta: vittoria e sorpasso

Leggi su Sport.quotidiano.net

3 Jesi 1 (25-22; 10-25; 25-15; 25-19)RAVENNA: Balducci 12, Marchesano 12, Poggi 5, Pirro 7, Fabbri 6, Casini 19, Franzoso (L); Toppetti 1, Nika, Missiroli1, Benzoni. NE. Bendoni, Piraccini. All. Rizzi PIERALISIJESI: Peretti 2, Castellucci 10, Milletti 10, Moretto 22, Paolucci 9, Canuti 11, Cecconi (L); Girini; Marcelletti, Ferrini; NE Papagno, Damore. All. Sabbatini. Continua lapositiva dell’con la quintaconsecutiva, sesta negli ultimi 7 incontri. Al rientro dalla pausa di campionato, le giallorosse si aggiudicano lo scontro diretto contro la PieralisiJesi, per 3-1, sorpassandola di due punti in classifica e portandosi a 23. Il primo set è altalenante, con unche parte bene e si porta in vantaggio 14-8, ma viene messa in difficoltà dalla battuta flottante di Milletti, che mette a segno tre ace.