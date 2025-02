Perugiatoday.it - Volley A1 femminile, brutta caduta per la Bartoccini MC Restauri Perugia: Cuneo si prende lo scontro diretto

Lodi domenica 2 febbraio non sorride allaMCche, in Piemonte, cade per 3 a 1 nellocontro la Honda Olivero. 25-19, 20-25, 25-21 e 25-22 i parziali dei set, con le ragazze di coach Pintus che hanno messo in difficoltà la ricezione.