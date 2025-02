Liberoquotidiano.it - "Volevi dire una voce nera?": Donatella Rettore nella bufera, scoppia il caso su Rai Uno | Video

Altro giro, altra polemica su Rai Uno. Non è ancora passata laper l'insulto scappato ad Angelo dei Ricchi e Poveri dal palco dell'Anno che verrà davanti agli occhi di Marco Liorni che il conduttore deve fare i conti con un altroe questa vola a Ora o mai più, il programma del prime time del sabato sera. Protagonista è. Chiamata a giudicare l'esibizione di Loredana Errore, accompagnata da Marco Masini, la cantante di "Lamette" ha detto: "Hai tirato fuori un vibrato eccezionale, mi sembravi quasi una ne*ra". Un'espressione che ha subito innescato la reazione del pubblico in sala. Marco Liorni è subito intervenuto, correggendo le parole della: "Mi sembravi quasi unablack". E la cantante ha aggiunto: "Una, bella scura, voto 9". Ma Loredana Errore non ha lasciato correre e ha incalzato la: "Unablack, ne*ra non è una bella parola".