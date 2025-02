Ilgiorno.it - Volantini contro derive estremiste. Blitz notturno firmato da Telos

Un periodo di calma, spezzato da un’improvvisa impennata.antifascista in centro città nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 gennaio. Sui portici di piazza Aviatori d’Italia, in corso Italia, nei pressi della stazione e in piazza De Gasperi sono apparse scritte e stencil con lo slogan "Nessuno spazio ai fascisti", realizzati con vernice rossa e nera. L’azione, segnalata ai carabinieri e alla polizia locale dai residenti nelle prime ore del mattino, è culminata con l’affissione dicon un messaggio rivolto alla città. Il testo,dal centro sociale(che è tornato all’azione dopo alcuni mesi di silenzio) ribadisce l’importanza della lotta antifascista nel contesto locale, sottolineando il pericolo die la necessità di vigilanza attiva. Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti, raccogliendo i materiali e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per individuare i responsabili.