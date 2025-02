Movieplayer.it - Voglio mangiare il tuo pancreas, la recensione: il film struggente che precede il celebre anime

Arriva al cinema per un'uscita evento la versione live action del notogià approdato nelle nostre sale. Una storia drammatica che vi farà piangere. tantissimo. Agli amanti degliil tuo(Let Me Eat Your) è un titolo ben noto, non solo per la peculiarità del significato del suo titolo, ma essendo già approdato nei nostri cinema nell'ormai lontano 2018. Un lungometraggio dai toni drammatici che aveva colpito al cuore di molti. Prima che in animazione, però, il romanzo di Yoru Sumino, dal titolo giapponese Kimi no Suiz? o Tabetai, è stato trasposto in un manga e poi in un live-action del 2017, coinvolgendo volti conosciutissimi al pubblico dei drama (e non solo) come Shun Oguri e Keiko Kitagawa. Ora la .