Visto da Bruxelles. L'Ue cambia rotta: difesa, economia e sovranità al centro della nuova legislatura

Con l’insediamentoCommissione europea, la2024-2029 entra nel vivo. Nelle prossime settimane arriveranno le prime proposte legislative che definiranno il futuro dell’Unione. Per comprendere in quale direzione si muoveranno le istituzioni di, è fondamentale conoscere i principali documenti strategici.La Dichiarazione di Versailles e la Bussola strategicaCon la Dichiarazione di Versailles del marzo 2022, i leader europei hanno delineato il percorso per rafforzare le capacità di, ridurre le dipendenze energetiche e consolidare una base economica più solida. L’aggressione russa contro l’Ucraina ha accelerato la consapevolezza che la sicurezza europea passa attraverso una maggiore autonomia, specialmente nei settori strategici come quello militare, energetico e tecnologico.