Visite mediche Kelly Juve | è fatta tutto pronto per l’arrivo a Torino ed i test al J Medical Gli aggiornamenti sull’affare

di RedazionentusNews24: èper ial J. Nei prossimi giorni il difensore del Newcastle sbarcherà in ItaliaSi è sbloccata la trattativa per Lloydalla. Èfatto tra i club, che hanno appena sistemato anche gli ultimi dettagli sulle modalità di pagamento.Il Newcastle ha dato l’autorizzazione al calciatore a viaggiare in Italia: come riferito da Matteo Moretto, il difensore sosterrà ledirettamente anei prossimi giorni. Operazione conclusa in prestito oneroso con riscatto obbligatorio più bonus per un totale di circa 20 milioni di euro. Presente anche una percentuale sulla futura vendita.Leggi suntusnews24.com