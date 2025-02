Ilrestodelcarlino.it - Vis, ’undicibello’ da incorniciare. Col Campobasso il match ideale

È stato uno spettacolo a cielo aperto quello andato in scena al Tonino Benelli nella serata di venerdì. Contro ill’ulteriore conferma della bontà di un progetto tecnico riguardante l’intera rosa. Quest’ anno il nome sulla maglia è diventato un insignificante dettaglio. Chiunque indossi la divisa biancorossa porta in dote gli stessi valori tecnici e comportamentali. Gli occhi indemoniati, bramosi di vittoria, sono condivisi dall’intero gruppo squadra. Le ambiziose parole di Roberto Stellone nelle conferenze stampa della vigilia vengono trasformate in realtà dai suoi ragazzi. Generosità e ostinazione sono i 2 grandi protagonisti di questa stagione vissina. Sono gli elementi essenziali che non possono subire squalifiche, sono gli unici due componenti della rosa di cui Stellone non ne può fare a meno.