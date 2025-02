Lapresse.it - Violenza sulle donne, in ‘Graffi sulla corteccia’ le storie di chi ha detto basta

Leggi su Lapresse.it

Quando, dopo tanto subire, si dicealladi un partner? Sono, madri, figlie, compagne, sorelle per le quali scatta un meccanismo che le porta lontano da quello che hanno subito. Si intitolacorteccia. Rinascere dalla’ il volume che raccogliediche si sono salvate dalla spirale della. Il libro è stampato con il contributo della Fondazione Plart di Napoli e del Gruppo Aet, voluto dall’Associazione l’Agapé odv, attiva nella lotta alladomestica e lo stalking. Dal 2008, Agapé ha deciso anche di fare da supporto e da rete allevittime dimorale, fisica e sessuale, offrendo percorsi terapeutici Emdr.di rinascita e di speranzaIl volume raccoglie le testimonianze dirette del lento percorso diche hanno deciso di mettere un ‘punto e’ e ricominciare da sé riconoscendo che quella ‘che viene a crearsi come meccanismo di difesa può trasformarsi in una prigione.