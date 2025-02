Secoloditalia.it - Violenza rossa a Roma. Il compagno “Tarzan” aggredisce il giornalista Luca Telese al grido di “fascista”

Leggi su Secoloditalia.it

C’è stato un pugno o è stata solo un’aggressione fisica che non ha lasciato segni quella subita dalda parte di “”, al secolo Andrea Alzetta, notofamoso per le occupazioni rosse a? Il giallo non è risolto, ma nella versione iniziale si parlava dide “La 7”, colpito allo zigomo, da un cazzotto da ko, come riporta la pagina social Esquilino XIV.Una versione quasi compiaciuta. “al tappeto. Letteralmente. Steso da un pugno sullo zigomo sinistro. Per la legge delle casualità, chi glielo ha sferrato voleva per forza risvegliare i sensi intorpiditi di quella parte della sua sensibilità politica, perché tutti abbiamo un po’ di cuore a sinistra e ogni tanto una buona terapia d’urto dovrebbe essere quello che ci vuole.