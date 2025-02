Lanazione.it - Vino, Chianti Lovers raddoppia: anteprima il 19 febbraio e a maggio evento itinerante

Firenze, 22025 – Non uno, bensì due eventi. Il Consorzioe lancia due appuntamenti per. Il 19alla Fortezza da Basso di Firenze ci sarà l’, che quest’anno sarà aperta soltanto ai giornalisti: un’intera giornata, dalle 9 alle 18, durante la quale verranno proposte degustazioni. L'disarà, invece, aperto a tutto il pubblico e sarà. "Un appuntamento tradizionale, l’altro innovativo: in un momento di importanti sfide per il mondo del, il nostro Consorzio sceglie dire e rilanciare – dice il presidente del Consorzio, Giovanni Busi -. L’dinasce dall’idea di ribaltare la consuetudine: solitamente convocavamo tutti gli appassionati dialla Fortezza da Basso, quest’anno saremo noi ad andarli a cercare e incontrare in città.