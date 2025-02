Ilrestodelcarlino.it - Vigor e Castelfidardo E’ caccia alla vittoria

"Abbiamo un obiettivo comune che è quello della salvezza. Per certi aspetti i tre punti in palio valgono doppio". Mister Marco Giuliodori parla di un Termoli-, in programma oggi, come una sfida salvezza. Sono sette i punti che separano le due squadre, con i molisani che inseguono i fidardensi, con quest’ultimi che hanno cinque punti di vantaggio sulla zona playout. Dovrebbe essere tutt’altra partita rispetto a quella d’andata dove ilvinse facile, addirittura rifilando una cinquina al Termoli. Ma un girone dopo il Termoli è squadra totalmente diversa, con un nuovo allenatore e giocatori diversi. "Una squadra che si è rinforzata molto e quindi dovremo dimenticare la partita d’andata e cercare di portare a casa punti, perché veniamo da una sconfitta in casa - continua il tecnico dei fidardensi -.