Vieri | Lautaro Martinez mai stato in crisi! Calhanoglu altra categoria

L’Inter sfida nuovamente il Milan nel derby valevole per la ventitreesima giornata di Serie A, a poco meno di un mese dalla finalissima di Supercoppa italiana vinta dai rossoneri.a DAZN preferisce non sbilanciarsi sul possibile esito, sottolineando a più riprese quanto le stracittadine siano speciali PARTITA SPECIALE – L’Inter sfida il Milan dopo la finale di Supercoppa italiana persa a Riad. Christiansottolinea come non bisogna dare mai nulla per scontato: «Il Milan ha un po’ di problemi e allora dici che vanno a perdere e invece la partita di stasera potrebbe dare al Milan qualcosa in più in termini di voglia e aggressività. Conceicao? Mi ha chiamato l’sera a mezzanotte e mezzo, gli ho detto che non sono più quello di una volta e alle 22 vado a dormire, deve chiamarmi prima.