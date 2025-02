Inter-news.it - Vieri: «Inter, buttato via il primo tempo! Pareggio positivo per un motivo»

L’non va oltre l’1-1 con il Milan nonostante tre pali e altrettanti gol annullati, oltre a un rigore non concesso.analizza la prestazione a due volti della squadra di Inzaghi e attende il risultato del Napoli (attualmente in vantaggio sulla Roma, ndr). Di seguito quanto dichiarato a DAZN dall’ex centravantiDELUSIONE – L’non riesce a battere il Milan nonostante le abbia provate tutte, soprattutto nel secondo. Christiananalizza la prestazione dell’una e dell’altra squadra: «Lautaro Martinez l’ho visto deluso a fine partita. Nelnon ha fatto una buona partita l’, nel secondo ha creato tanto, se facevano gol prima potevano anche vincere. Milan molto rinunciatario nel secondo, secondo me. Haill’, il Milan era undici dietro la linea della palla e quindi c’erano pochi spazi».