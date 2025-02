Terzotemponapoli.com - Vidigal: “Conte e Ranieri, leader vincenti”

Leggi su Terzotemponapoli.com

José Luís, ex centrocampista del Napoli, ha analizzato la sfida tra Roma e Napoli ai microfoni di Vocegiallorossa.it, soffermandosi sulle qualità delle due squadre e sui protagonisti del match. L’ex giocatore ha evidenziato l’importanza del collettivo per il Napoli die l’entusiasmo ritrovato della Roma consu Roma-Napoli: un big match ad alta intensitàL’attesissima sfida tra Roma e Napoli promette spettacolo. Due squadre ambiziose, con allenatori esperti e una posta in gioco alta.ha sottolineato l’importanza dell’Olimpico, uno stadio che può diventare un fattore determinante per i giallorossi. “Sarà una gara di altissimo livello”, ha dichiarato, sottolineando le difficoltà che il Napoli incontrerà nel cercare di espugnare la Capitale. Secondo l’ex centrocampista, la Roma ha ritrovato compattezza e determinazione con, mentre il Napoli dovrà preparare nei minimi dettagli la sfida per avere la meglio su una squadra che sa difendersi e colpire.